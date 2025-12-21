Denuncia Profeco ante la FGR a 43 gasolineras por litros incompletos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó su ofensiva contra las prácticas irregulares en la venta de combustibles, al presentar 43 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra gasolineras que no despachaban litros completos.

Las acciones derivan de un Operativo Extraordinario de Verificación, realizado en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el que se inspeccionaron 230 estaciones de servicio en distintas regiones del país.

De acuerdo con la Profeco, las irregularidades detectadas ameritaron sanciones administrativas, la inmovilización de instrumentos de medición y la presentación de denuncias ante instancias penales, al considerar que la venta incompleta de combustible puede constituir un delito federal, además de representar un daño directo a la economía de los consumidores.

El operativo forma parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, cuyo objetivo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios y evitar abusos en la comercialización del combustible.

Durante las visitas extraordinarias, el personal de Profeco inmovilizó 780 instrumentos de medición que no cumplían con la normatividad vigente. Por su parte, la ASEA ordenó la clausura temporal total de 161 estaciones de servicio por diversos incumplimientos en materia ambiental.

Aunque la dependencia no precisó la ubicación exacta de las gasolineras denunciadas, informó que las 230 estaciones verificadas se distribuyen en todo el territorio nacional y que las irregularidades se detectaron como parte de un despliegue coordinado de alcance federal.

En paralelo, la Profeco destacó que la estrategia de estabilización del precio del combustible ha mostrado resultados positivos. Según datos presentados por el procurador, el precio promedio del litro de gasolina regular ha registrado disminuciones de hasta 4% desde febrero, cuando el gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron que el precio no superara los 24 pesos por litro.

La dependencia advirtió que mantendrá una vigilancia permanente sobre el sector gasolinero, incluso después de concluido el operativo extraordinario, y reiteró su llamado a los consumidores a consultar el mapa virtual de estaciones con precios justos para tomar decisiones informadas al momento de cargar combustible.