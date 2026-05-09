Anuncia Mara Lezama sistema de videovigilancia inteligente en terminales marítimas

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ISLA MUJERES.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la implementación de un sistema de videovigilancia inteligente en Isla Mujeres y Punta Sam, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes en dos de las zonas con mayor movilidad turística y económica de Quintana Roo.

De acuerdo con la mandataria, el proyecto incorpora cámaras con inteligencia artificial capaces de realizar monitoreo en tiempo real, reconocimiento facial, lectura de placas vehiculares y análisis de comportamiento en áreas de alta afluencia. El sistema opera mediante una red de fibra óptica conectada directamente al C5 Quintana Roo.

Como parte de esta estrategia, en enero de 2026 concluyó la instalación de 12 cámaras inteligentes: ocho en Isla Mujeres y cuatro en Punta Sam. Todos los dispositivos cuentan con visión nocturna y operación continua las 24 horas.

Actualmente, el recinto portuario de Isla Mujeres dispone de 50 cámaras de vigilancia, de las cuales 42 son convencionales y ocho inteligentes. En Punta Sam funcionan 32 cámaras tradicionales y cuatro con inteligencia artificial, para un total de 86 equipos de monitoreo en ambas zonas.

La inversión estatal destinada al proyecto supera los 4.8 millones de pesos y busca reforzar la prevención del delito, así como garantizar espacios más seguros para residentes y visitantes.

Mara Lezama afirmó que estas acciones responden a la demanda ciudadana de contar con mayor seguridad y forman parte de una estrategia enfocada en innovación tecnológica y fortalecimiento institucional para la construcción de paz en Quintana Roo.