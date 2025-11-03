Marko Cortés asegura que asesinato de Carlos Manzo muestra a un Estado rebasado por el crimen organizado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Marko Cortés Mendoza, senador del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y envió sus condolencias a la familia del exfuncionario y a los habitantes de ese municipio. Agregó que estos sucesos violentos afectan a todos los mexicanos porque cuando matan a un alcalde no se demuestra solo la violencia sino también un Estado rebasado por el crimen organizado.

“La enorme fragilidad institucional que hay en nuestro país y en nuestro estado, no puede ser que la gente normalice estos hechos, pero tampoco puede ser que la gente esté viviendo con miedo”, dijo en entrevista Marko Cortés.

El senador del Partido Acción Nacional señaló la urgencia de que el gobierno de México no solo condene estas muertes y se anuncie que se abrirá una investigación. Mencionó que las autoridades tienen que hacer algo para que estos asesinatos no se vuelvan a repetir para que haya un Estado con autoridad.

“En muchos lugares del país y de Michoacán no es la autoridad municipal quien manda ni el gobernador, son los grupos delictivos del crimen organizado y esto demuestra la urgencia de corregir la estrategia nacional de seguridad porque la extorsión está desatada”, dijo el legislador federal.

Marko Cortés denunció que ahora no solo los comerciantes, transportistas y productores son extorsionados sino también los alcaldes, quienes deben pagar mensualmente al crimen organizado para poder abrir el Ayuntamiento y trabajar

El senador del PAN recordó que siete alcaldes y uno electo han sido asesinados en Michoacán porque son los grupos delictivos, “los que deciden quien sí va a gobernar y quien no” por lo que, dijo, que el pueblo está sujeto a su ‘contentillo’, mientras el gobierno federal y el gobierno del estado aseguran que la seguridad en el país va mejorando.

Marko Cortés aseguró que la extorsión es el peor arancel que pagan los mexicanos y además es silencioso porque si tú denuncias ante la autoridad estás firmando tu sentencia de muerte.

El senador dijo desconocer el número de escoltas que tenía a su disposición el exalcalde de Uruapan, pero destacó que Carlos Manzo hablaba con la verdad, decía lo que estaba sucediendo y enfrentaba con valentía al crimen organizado en ese municipio. Resaltó que su caso es como el de muchos años que han denunciado la extorsión.

Finalmente, cuestionó ¿quién se va a atrever a levantar la voz, a denunciar, porque no hay autoridad que te defiende y que te salve ante tal barbarie que están generando los grupo delictivos.

Fuente: El Heraldo de México