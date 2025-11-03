IMSS registró 21 mil recetas no surtidas en 11 meses

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En 11 meses, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha recibido 21 mil 229 reportes de recetas no surtidas por desabasto de medicamentos e insumos médicos a través de la plataforma Receta Completa, iniciativa del Gobierno Federal para mejorar la atención médica y la entrega de medicinas.

El 26 de noviembre de 2024, el gobierno anunció el lanzamiento de la plataforma Receta Completa para que los usuarios del IMSS, IMSS-Bienestar e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reporten las recetas no surtidas, se les de seguimiento y obtengan el medicamento.

El IMSS informó que de los 21 mil 229 reportes recibidos del 26 de noviembre de 2024 al 3 de octubre de 2025, nueve mil 981 fueron finalizados porque el medicamento fue entregado, lo que representa 47% de los folios generados.

En 586 casos se finalizó el folio por receta errónea; en dos mil 254 porque la vigencia de la receta sobrepasó su tiempo de surtimiento; en dos mil 672 hubo primer contacto con el derechohabiente e inicio de gestión del insumo, y en cinco mil 736 el derechohabiente no contestó.

Se realizó la misma solicitud al ISSSTE y al IMSS-Bienestar, sin embrago, negaron tener la información, al ser una estrategia coordinada por el Gobierno Federal.

Aunque son 845 claves de medicamentos las que no se surtieron en las unidades médicas, equivalentes a 44 mil 245 piezas, la dieta polimerica sin fibra –un suplemento nutricional diseñado para pacientes que no pueden ingerir y/o deglutir alimentos vía oral– es el insumo que más se reporta como no surtido.

Le siguen medicamentos indicados para problemas de próstata (tamsulosina), hipertensión (carvedilol), epilepsia (levetiracetam y lamotrigina), hormona del crecimiento (somatropina), antidepresivos (sertralina), antiinflamatorio intestinal (mesalazina), malaria (cloroquina), diabetes (dapagliflozina), hipertensión ocular (dorzolamida y timolol) y vejiga hiperactiva (tolterodina).

Aunque se ha reportado desabasto en las 965 Unidades de Medicina Familiar del IMSS, así como hospitales, la falta de medicamentos se acentúa en algunas unidades:

UMF 7 San Pedro Garza con 754 reportes de recetas no surtidas

UMF 64 Tequesquinahuac con 532

Hospital General 8 San Ángel con 472

UMF-UMAA 198 San Rafael con 260

UMF 28 Del Valle con 238

UMF 15 Ermita Iztapalapa con 219

Hospital General OMF 60 Tlalnepantla con 202

UMF 2 Sta. María con 197

UMF-UMAA 75 Morelia con 175

Hospital General 1 Chihuahua con 171

Al 3 de octubre, el IMSS informó que 658 folios se encontraban en gestión, es decir, que las áreas realizaban trabajos para ubicar el medicamento; 29 estaban en espera de que el derechohabiente acuda por la medicina, y 20 mil 542 estaban finalizados por medicamento entregado, receta vencida o receta errónea.

