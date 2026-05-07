Más de 40 mil personas celebraron la inauguración del Puente Nichupté: Mara Lezama

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CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que el Puente Vehicular Nichupté inició operaciones bajo un esquema de seguridad y movilidad coordinado con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), tras un fin de semana inaugural que reunió a más de 40 mil personas en actividades deportivas, recreativas y musicales.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la mandataria estatal reiteró que la velocidad máxima permitida en el puente será de 60 kilómetros por hora y confirmó restricciones para transporte de carga, remolques y motocicletas menores a 600 centímetros cúbicos, con el objetivo de reducir riesgos sobre el cuerpo lagunar.

Explicó que, en esta primera etapa, la vialidad operará de 4:30 de la mañana a medianoche, aunque a partir del 25 de mayo el horario se ampliará hasta la 1 de la madrugada, una vez concluidos los trabajos de instalación de confibicis y vialetas para proteger la ciclovía.

La gobernadora detalló también el funcionamiento del carril reversible, que operará de 4:30 de la mañana a 4 de la tarde en dirección hacia la zona hotelera y, posteriormente, de 4:30 de la tarde a medianoche con sentido hacia el centro de Cancún.

Añadió que el puente contará con monitoreo permanente mediante el sistema C5, radares de velocidad y coordinación con la Secretaría de Marina para atender posibles emergencias.

Mara Lezama exhortó a automovilistas y ciclistas a conducir con precaución y evitar grabar videos mientras circulan por la estructura, al advertir que las distracciones pueden provocar accidentes.

Respecto a las observaciones realizadas tras la apertura, confirmó que únicamente ocho vialetas presentaron desprendimientos luego de los eventos inaugurales, aunque aseguró que fueron reparadas de inmediato.

Sobre las actividades de inauguración, destacó que incluyeron una carrera deportiva con tres mil participantes, una rodada ciclista, un concierto gratuito y un espectáculo de luces y fuegos artificiales.

La mandataria subrayó que los eventos fueron organizados en menos de dos semanas y contaron con la participación de familias y visitantes de distintos estados del país.

“Fue una gran celebración para una obra majestuosa que mejora la calidad de vida de las personas”, expresó.

Finalmente, reiteró que el Puente Vehicular Nichupté representa una obra estratégica para Cancún al reducir tiempos de traslado entre la ciudad y la zona hotelera, además de convertirse en una alternativa vial para trabajadores y habitantes del destino turístico.

También agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concluir e inaugurar la obra, iniciada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.