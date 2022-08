Mauricio Nieto demandó por difamación, a la productora feminista que lo acusó de abusar sexualmente de ella.

Comparte esta Noticia

El comediante Mauricio Nieto aseguró que presentó una demanda en contra de la productora Melissa Yamel, quien el pasado 15 de agosto lo señaló en redes sociales de haber abusado sexualmente de ella.

“El día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales. Yo espero que se haga justicia“, apuntó en un video difundido en su cuenta de Instagram, en el que advirtió que no hablará más del caso.

Nieto aseveró que se trató de una “falsa acusación” y que a raíz de ésta se originó un “terremoto mediático” que sacudió por completo su vida, no solo de manera emocional y social, sino que ha tenido afectaciones y repercusiones en el terreno laboral.

Dijo ser consciente de la imagen pública que ha creado de sí mismo, ya que los contenidos que ha creado “siempre tienen que ver con el alcohol, con el exceso”. “Pero eso no significa que yo sea una mala persona, ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble; una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy”, apuntó.

En ese sentido, señaló que ha reflexionado sobre cómo se le puede arruinar la vida a una persona, “sin cuestionar un segundo, tantito, los hechos”.

“Lo que no podemos permitir es que se hagan cancelaciones o juicios en redes sociales sin ningún tipo de prueba o sustento, porque si lo que queremos es hablar de justicia, se debe buscar a las instituciones encargadas de juzgar los actos de las personas, no en redes sociales”, enfatizó.

El pasado 15 de agosto, la también comediante Melissa Yamel, quien se considera “productora feminista”, publicó un hilo de Twitter en el que narró un presunto abuso sexual ocurrido en 2018en el interior del establecimiento “Woko Comedy Club”, un foro de comedia que se ubica en la avenida Nuevo León de la colonia Hipódromo Condesa y que recientemente fue clausurado.

La joven relató que una noche coincidió con Mauricio Nieto, cuando éste estrenó su primer especial en Netflix, por lo que se le acercó para decirle que le gustaba su trabajo. Nieto presuntamente le invitó varios tragos, luego la tomó del brazo y la llevó a un baño para tener relaciones sexuales sin consentimiento.

No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta. Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiéndome los leggins. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban”, dice parte de la denuncia pública en Twitter.

Tras exponer su caso en redes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) le ofreció apoyo y las autoridades confirmaron que le enviaron un mensaje directo para brindarle atención, sin embargo nunca presentó una denuncia formal.

El pasado 16 de agosto, Mauricio Nieto respondió con un comunicado a los señalamientos de abuso sexual hechos por la productora Melissa Yamel en redes sociales, al tiempo que una segunda mujer, identificada como Ximena Moreno, relató en Twitter haber sido drogada por Nieto.

En un comunicado difundido por su cuenta de Instagram, Nieto aseguró que “celebra” y “apoya” las denuncias, “pero siempre desde la equidad de todas las partes involucradas y a través de las instancias correctas”.

La tuitera Ximena Moreno denunció este martes públicamente que el comediante la drogó en enero de 2017 en su departamento, al que había acudido con unos amigos. “El tipo puso algo en mi bebida cuando salimos a fumar”, dijo en un hilo de Twitter.

“Le di máximo un par de tragos al gin y seguimos platicando, cómo a los 29/39 min me sentí extraña así que fui al baño. Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeche que algo no estaba bien pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado”, apuntó.

Señaló que jamás había consumido drogas, por lo que estaba muy asustada y que el comediante “se empezó a reír con esa risa estúpida que tiene cuando está ebrio”.

Según Moreno, un amigo le contó que Mauricio Nieto le dijo que en realidad lo había querido drogar a él, “de broma”, pero Melissa tomó el vaso equivocado. Posteriormente lo vio en un espectáculo y el comediante le dijo: “Perdón, si hubiera sabido que tu te lo tomaste y que nunca te habías drogado te hubiera dicho para que no te malviajaras”.

Aseguró que cuando vio la denuncia pública de Melissa Yamel decidió contar su experiencia. “Este dude no puede seguir saliéndose con la suya, no puede seguir teniendo el poder, la influencia y el acceso a espacios donde pueda seguir vulnerando mujeres, necesita hacerse responsable de sus actos y pagar las consecuencias de su inmadurez, su misoginia y su incongruencia”, finalizó su hilo.