MC impugnará resultados de la revocación de mandato en Oaxaca ante graves irregularidades

Comparte esta Noticia

OAXACA.- El partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que impugnará el cómputo final de la jornada de revocación de mandato realizada el pasado domingo en Oaxaca, mediante la cual se evaluó la continuidad del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz. La determinación se da luego de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) validó los resultados, pese a la existencia de múltiples anomalías, entre ellas casos en los que se reportó una votación superior al 100 por ciento de la lista nominal en al menos tres municipios.

Durante una sesión especial urgente celebrada este miércoles, el Consejo General del Ieepco aprobó por unanimidad el cómputo total de la consulta. Esta decisión fue duramente cuestionada por los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, quienes acusaron que el órgano electoral ignoró irregularidades graves registradas durante la jornada del 25 de enero.

Con anterioridad, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Alberto Sosa, había denunciado una serie de irregularidades que, aseguró, marcaron todo el proceso de revocación de mandato, desde la aprobación de una ley a modo promovida por el propio gobierno estatal —la cual fue impugnada— hasta la operación política durante la jornada de votación.

Sosa indicó que el partido ya prepara la impugnación formal contra el cómputo final y analiza las vías legales correspondientes, al considerar que el actuar del Consejo General fue omiso. Entre los señalamientos, destacó la falta de retiro de propaganda irregular colocada en todo el estado, que promovía el voto a favor de Salomón Jara, pese a que su retiro fue ordenado apenas cuatro días antes de la consulta, cuando dicha propaganda llevaba semanas instalada.

Movimiento Ciudadano advirtió que estas omisiones podrían derivar incluso en denuncias contra funcionarios electorales, al considerar que el proceso dañó gravemente la credibilidad y la confianza ciudadana en el Ieepco.

Por su parte, Francisco Melo, integrante de la dirigencia estatal de MC, afirmó que durante la jornada dominical se detectaron votaciones atípicas, particularmente en municipios catalogados con alta y muy alta marginación, donde se registraron participaciones del 100 por ciento en algunas casillas.

Explicó que este tipo de comportamientos corresponden a prácticas conocidas como “embarazo de urnas” o “casilla zapato”, ya que en varias mesas receptoras se alcanzaron niveles cercanos al 95 por ciento de votos a favor de la permanencia de Jara Cruz, porcentajes que, aseguró, ni siquiera obtuvo Andrés Manuel López Obrador en sus procesos electorales.

De acuerdo con Melo, estas irregularidades se presentaron en al menos 82 casillas, donde el gobernador habría obtenido 55 mil 644 votos, lo que representa cerca del 10 por ciento del total de la participación registrada en la jornada.

Añadió que en dichas casillas atípicas se concentró el 60.5 por ciento de los votos que permitieron a Jara Cruz resultar ganador en la consulta, mientras que en zonas urbanas y metropolitanas el rechazo al mandatario fue evidente.

Finalmente, Alberto Sosa señaló que el análisis de las sábanas de varias casillas permitió detectar inconsistencias entre los resultados físicos y los datos publicados en la página oficial del Ieepco, lo que, afirmó, confirma la existencia de un fraude. Indicó que estas irregularidades se han identificado en municipios como Zimatlán de Álvarez, Huautla de Jiménez, entre otros.