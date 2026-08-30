PRI reorganiza sus filas en Cozumel con González Canto y antiguos funcionarios

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COZUMEL.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) echó mano de antiguos cuadros políticos de Quintana Roo, entre ellos el exgobernador Félix González Canto y dos exsecretarios estatales, para conformar una nueva estructura en Cozumel con la que busca fortalecer su presencia rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante un encuentro partidista realizado en la isla, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cora Amalia Castilla Madrid, tomó protesta a los integrantes del grupo denominado “Defensores por Cozumel”.

Entre sus integrantes destaca González Canto, quien gobernó Quintana Roo de 2005 a 2011, así como Freddy Marrufo Martín, exsecretario de Finanzas y Planeación, y Juan Carlos González Hernández, quien estuvo al frente de la Secretaría de Turismo.

La nueva estructura también incorporó al exdiputado local Javier Zetina y al regidor Pedro Joaquín Delbouis, además de Ascencio Cruz, Alejandra Cerón Grajales, Óscar Pinto Silva y Óscar Marrufo Cetina.

La reorganización partidista incluyó además la renovación del Comité Municipal del PRI en Cozumel, cuya presidencia quedó en manos de Ascencio Cruz, acompañado por Alejandra Cerón Grajales como secretaria general.

Durante el mismo encuentro fueron formalizados los integrantes del Consejo Político Municipal, órgano encargado de participar en la deliberación y construcción de acuerdos internos del partido.

Castilla Madrid estuvo acompañada por integrantes del Comité Directivo Estatal y representantes de los diferentes sectores y organizaciones priistas.

La incorporación de González Canto y otros exfuncionarios forma parte del proceso mediante el cual el PRI pretende reagrupar a sus antiguos cuadros y reconstruir su estructura territorial en Cozumel, uno de los municipios que estarán en disputa durante las elecciones locales de 2027.