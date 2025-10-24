México está gobernado por los ‘cárteles’, dice Trump, pero expresa su respeto a Sheinbaum

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que México “está manejado por los cárteles de la droga”, aunque expresó su respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “una mujer tremenda y valiente”.

“México está manejado por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es tremenda. Pero México está gobernado por los cárteles, y tenemos que defendernos de eso”, declaró Trump durante una conferencia en la Casa Blanca, acompañado por miembros de su gabinete de seguridad.

El mandatario republicano reiteró —por segunda ocasión en menos de dos meses— su postura de que los grupos del narcotráfico dominan la vida política y económica de México, y afirmó que dichas organizaciones “han estado matando estadounidenses durante años y enriqueciéndose con ello”.

Trump extendió sus críticas a la región al señalar que “Colombia es un nido de drogas, una guarida de drogas”, y acusó al gobierno de ese país de permitir niveles récord de producción de cocaína. “Tienen un líder pésimo, un tipo malo, un matón. No se van a librar con esto mucho más tiempo”, advirtió.

Durante la conferencia, el presidente estadounidense presentó los resultados de una operación federal contra el narcotráfico, que calificó de “histórica”, al presumir la detención de más de 3 mil presuntos miembros de cárteles y pandillas, así como el decomiso de 91 toneladas de drogas en apenas un mes.

Acompañado por su fiscal general, Pam Bondi, y por funcionarios como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, la titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, Trump afirmó que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) representan “una amenaza directa a la seguridad nacional” de Estados Unidos.

“No nos detendremos hasta eliminar por completo esa amenaza”, aseguró.

Sin embargo, descartó solicitar una declaratoria formal de guerra contra los grupos criminales, al señalar que su estrategia será de confrontación directa.

“Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. Vamos a matarlos”, dijo, comparando a los cárteles con “el ISIS del hemisferio occidental”.

Las declaraciones se producen tras los ataques del Pentágono contra dos embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, que según Washington transportaban droga.

Trump también acusó, sin presentar pruebas, al gobierno de China de “usar a Venezuela para el tráfico de fentanilo” y anunció que abordará el tema con el presidente Xi Jinping en su próxima reunión.

Por último, desmintió una publicación de The Wall Street Journal sobre el supuesto despliegue de bombarderos B-1 cerca de Venezuela para aumentar la presión militar.