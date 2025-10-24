Dan esperanza de vida a niñas, niños y adolescentes en la Segunda Jornada de Cardiopatías en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con el firme compromiso de brindar atención médica especializada y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con padecimientos cardíacos, el Sistema DIF Quintana Roo, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, puso en marcha la Segunda Jornada de Cardiopatías “Unidos de Corazón” en la ciudad de Cancún.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, visitaron las instalaciones del Hospital Hospiten Cancún, donde saludaron a las familias de las niñas, niños y adolescentes intervenidos, a través de los más de 50 profesionales de la salud voluntarios de la Asociación Civil “Ayuda a Corazón de Niñ@”, que acertadamente dirige Audelia Villarreal.

Durante esta jornada médica se estará beneficiando a 33 pacientes ( 19 cateterismos, 8 cirugías de corazón abierto y 6 ablaciones) a niñas, niños y adolescentes entre 1 y 17 años de edad, originarios de los municipios de Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez.

“En Quintana Roo estamos comprometidos con cada latido de esperanza. Estas cirugías no solo salvan corazones, sino que también dan una segunda oportunidad a los sueños de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacó que este esfuerzo refleja la suma de voluntades y el trabajo coordinado entre instituciones para transformar vidas y garantizar el acceso a servicios de salud especializados.

“Esta segunda jornada, al igual que la primera, es posible gracias a la colaboración del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar y la Asociación Ayuda a Corazón de Niñ@. Damos una luz de esperanza y una nueva oportunidad de vida a nuestras infancias. Porque cuando un corazón está sano, forma mejores seres humanos”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Quintana Roo reafirman su compromiso de seguir trabajando unidos, con amor y empatía, para garantizar el bienestar y el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo.

Participaron en el recorrido Ítalo Sampablo, director de corporativo de Hospiten, y Jorge Gutiérrez, subsecretario de salud.