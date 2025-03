Ministra Esquivel propone crear Registro Nacional de Niños Huérfanos por Feminicidio

Comparte esta Noticia

CUERNAVACA.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, presentó una propuesta para crear un Registro Nacional de niños y adolescentes que han sido víctimas indirectas de casos de feminicidios.

Ante decenas de personas que acudieron a la Feria del libro Morelos 2025, en la Plaza de Armasen Cuernavaca, Morelos, la ministra Esquivel habló de su libro: “Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?”.

De acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados, en México, se estima que hay 1,053 niñas y niños huérfanos de la violencia feminicida, por lo que las infancias se han visto visto relegadas a seguir viviendo ciclos de violencia.

Ante esta situación, la ministra dijo que es importante la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

“No sabemos cuántos son, no tenemos registro donde están.. que el señor juez o la jueza revisen el protocolo de actuación para proteger a esos menores… no puede el juzgador archivar el expediente mientras haya menores de edad en desprotección… no se puede archivar el expediente. Esa es la propuesta”, indicó.

La ministra Yasmín Esquivel alertó de la situación, ya que indicó que en México “la impunidad en los casos de feminicidio supera el 95%”, lo que significa que en la mayoría de los casos no hay justicia para las víctimas directas.

“Mi investigación reveló que, con solo 2 sentencias se ha reconocido adecuadamente el derecho de una reparación integral. De más de casi 15 mil sentencias analizadas, solo 2”, aseveró.

Sobre su propuesta de crear un Registro Nacional de Niños y Adolescentes Víctimas Indirectas de Casos de Feminicidio, dijo que existen dos caminos:

“Tenemos dos rutas, dos vías, nosotros planteamos el protocolo de actuación que puede estar a iniciativa legal o como un mero acuerdo de carácter administrativo para que puedan llevarse a cabo este plan integral de protección de los menores”, afirmó.

Fuente: N+