Ministra Lenia Batres solicita a la SCJN ajuste a su sueldo e inscripción al ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, compartió a través de su cuenta oficial de X, que solicitó a la Ministra presidente de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, que su remuneración “no exceda lo que determina la constitución” así como su inscripción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no a un servicio de seguros privado.

Acompañada de un mensaje donde aseguró que “en congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicite formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que dertermina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, Batres compartió un documento oficial emitido el pasado 29 de diciembre de 2023.

La carta, que cuenta con un sello de recepción por parte de la presidencia del organismo y dirigida a Piña Hernández, destaca lo siguiente: “Por este medio, atentamente, le solicito al personal correspondiente de la Dirección General de Recursos Humanos con el fin de que a la suscrita: 1. Se me inscriba al ISSSTE con fundamentos en el artículo 1, fracción III, de la Ley del ISSSTE”.

El punto 2 del documento pide que se le asigne un “salario conforme al monto dispuesto en el artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, párrafo tercero; 7, fracción III, inciso d, y párrafo segundo de dicha fracción; 11 y 13, inciso a, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.

El artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración o compensación por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto. También menciona que todas las remuneraciones deben ser públicas y establece los criterios para determinar la remuneración de los servidores públicos, considerando su responsabilidad, eficiencia, antigüedad y capacitación, entre otros factores.

En tanto, Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos regula las remuneraciones que corresponden a los servidores públicos, garantizando que se adhieran a lo dispuesto en el Artículo 127 constitucional. La Ley Federal de Austeridad Republicana tiene como objetivo promover y garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos. Establece medidas de austeridad que deben seguirse en la administración pública federal para optimizar el gasto público y evitar el derroche de recursos.

Finalmente, la carta de Batres pide se le otorguen “las prestaciones que conforme a derecho correspondan, sin incluir seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales” como a lo dispuesto en los artículos 1 y 16. “No obstante, le solicito se garanticen las condiciones materiales necesarias para el buen desempeño de la ponencia a mi cargo“, sentenció la Ministra.

Fuente: Aristegui Noticias