Monseñor Salvador González Morales asume como nuevo obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal

CANCÚN.- En una jornada marcada por actos litúrgicos y protocolarios, Monseñor Salvador González Morales tomó posesión canónica como nuevo obispo de la Diócesis de Cancún-Chetumal, iniciando formalmente su ministerio pastoral en la entidad.

Las actividades comenzaron a las 9:00 de la mañana en la parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en la supermanzana 30 de Cancún, donde se llevó a cabo el acto protocolario ante la presencia de autoridades civiles, religiosas y representantes de la sociedad civil.

Entre los asistentes estuvieron el nuncio apostólico en México, Joseph Spíteri; el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña.

Durante su intervención, la mandataria estatal destacó la importancia de mantener una relación institucional entre el gobierno y las jerarquías religiosas, subrayando el valor del diálogo y la colaboración en favor de la sociedad quintanarroense.

Al concluir el acto en la parroquia, se realizó una procesión hacia la Catedral de Cancún, donde el nuevo obispo hizo la profesión de fe y el juramento de fidelidad, como parte del rito establecido por la Iglesia católica.

Posteriormente, al mediodía, se celebrará la ceremonia eucarística solemne en el Centro de Convenciones de Cancún, bajo un operativo de seguridad y control de acceso. En el momento central de la celebración se dará lectura a la bula pontificia enviada por el Papa, documento que oficializa su nombramiento y marca el inicio formal de sus funciones episcopales.

Con esta toma de posesión, Monseñor Salvador González Morales asumió plenamente la guía espiritual de la comunidad católica en el norte y sur del estado, comprometiéndose a fortalecer la labor pastoral y el acompañamiento a los fieles de Quintana Roo.