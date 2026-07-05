Detienen a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, por presuntos delitos relacionados con recursos públicos

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COAHUILA.- La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, y exdiputada local de Morena, Tania Flores Guerra, fue detenida el sábado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez penal de Coahuila por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de Nuevo León, quienes ejecutaron el mandamiento judicial solicitado por las autoridades coahuilenses.

La exfuncionaria es investigada por presuntas irregularidades cometidas durante su administración al frente del Ayuntamiento de Múzquiz. Entre las acusaciones figuran posibles desvíos de recursos públicos y conductas relacionadas con abuso de autoridad.

La Fiscalía de Coahuila mantiene abiertas al menos 11 carpetas de investigación en su contra por hechos presuntamente ocurridos durante su gestión municipal.

Tras su detención, Tania Flores será trasladada a Coahuila, donde quedará internada en el Centro de Reinserción Social de Saltillo para continuar con el proceso judicial correspondiente.