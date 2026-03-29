Morena arranca instalación de consejos municipales en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

TULUM.- El Consejo Estatal de Morena inició la instalación de sus Consejos Municipales de Defensa de la Transformación. Tulum es el primer municipio en adoptar este nuevo esquema de organización territorial.

La asamblea fue encabezada por Jorge Sanén Cervantes, presidente del Consejo Estatal del partido, quien fue designado por la Comisión Nacional de Elecciones para coordinar la instalación de estos órganos en la entidad.

El Consejo Municipal quedó conformado por presidencias y secretarías de comités seccionales, con el objetivo de fortalecer la presencia del partido en colonias y comunidades mediante una red organizativa directa con la ciudadanía.

A nivel nacional, este proceso contempla la creación de más de dos mil consejos municipales como parte de la estructura territorial del movimiento rumbo al ciclo político de 2027, aunque estos órganos no participarán en la designación de candidaturas.

De acuerdo con los lineamientos del partido, los consejos municipales no podrán ser presididos por integrantes del propio órgano, sino por representantes del Comité Ejecutivo Estatal y del Consejo Estatal.

Entre sus principales funciones estarán la promoción digital del partido, la distribución del periódico Regeneración, la organización de actividades de formación política y el impulso a la afiliación.

Sanén calificó este arranque como un paso “histórico” para Morena en Quintana Roo, al señalar que se busca fortalecer el trabajo desde el territorio, consolidar liderazgos comunitarios y estrechar la cercanía con la población.

Asimismo, informó que la instalación continuará en Cozumel e Isla Mujeres, mientras se prevé extender el proceso a los once municipios del estado.