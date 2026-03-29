Hallan con vida a agente ministerial “levantado” en Chetumal

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CHETUMAL.- Un agente de la Policía de Investigación fue liberado tras haber sido privado de la libertad en Chetumal, hecho que generó una intensa movilización de fuerzas de seguridad en la capital del estado.

El elemento, identificado como Oscar David “N”, de 30 años, está adscrito al grupo de homicidios en Playa del Carmen. De acuerdo con los primeros reportes, fue interceptado por sujetos armados cuando descendía de su vehículo frente a un establecimiento comercial. Los agresores, que se desplazaban en una camioneta gris y un automóvil tipo Jetta, lo sometieron y lo obligaron a subir a una de las unidades antes de darse a la fuga.

Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo de gran escala que incluyó patrullajes en distintas colonias, vigilancia en avenidas principales y sobrevuelos de un helicóptero oficial para dar con su paradero.

Horas después, el agente fue localizado y liberado, con visibles signos de violencia por las agresiones sufridas durante el tiempo que permaneció retenido. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el lugar del hallazgo ni sobre las circunstancias de su liberación.

El caso ha generado preocupación, ya que el elemento estaba fuera de servicio y había viajado a Chetumal para visitar a familiares cuando ocurrió el hecho.

De manera paralela, han circulado versiones no confirmadas en redes sociales que vinculan el caso con mensajes atribuidos a grupos delictivos; sin embargo, las autoridades no han validado dicha información.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.