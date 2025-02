Morena cede ante el Verde: ley contra nepotismo entrará en vigor hasta 2030

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La prohibición a que los actuales gobernadores, alcaldes, síndicos y legisladores hereden sus posiciones de poder a sus hijos, hermanos, parejas, primos, tíos o padres aplicará hasta el proceso electoral de 2030.

Fue votada por unanimidad de 127 votos en lo general, pero con 26 en contra en la discusión en lo particular, pues hubo rechazo a la reserva que el verdeecologista Manuel Velasco Coello negoció con Adán Augusto López, coordinador de Morena, con la presunta intención de que la senadora del Partido Verde Ruth González Silva tenga posibilidad de suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, en el gobierno de San Luis Potosí.

La bancada de Morena pudo haber aprobado la reforma contra nepotismo y no reelección sin los votos del Verde; sin embargo, no arriesgó su alianza, cedió ante “sus compadres” y contradijo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya no aplicará en 2027, como ella propuso sino hasta 2030, a petición del senador Manuel Velasco.

También el senador Félix Salgado Macedonio podrá postularse como candidato al gobierno de Guerrero, que hoy encabeza su hija, Evelyn Salgado.

Lo mismo para el senador Saúl Monreal, quien podrá suceder en el cargo a su hermano David Monreal.

La acusación directa la lanzó el panista Marko Cortés: “El nepotismo no está mal de aquí a 2030. No pateen el bote, ¿se vale entonces que en San Luis Potosí nuestra compañera Ruth González pueda ser la candidata?”.

En respuesta, los legisladores de la bancada guinda echaron montón al michoacano.

López Hernández usó las palabras del expresidente Felipe Calderón, del ‘hombre de las 3M’, de las cuales destacó: “mediocre y miserable. Simple y sencillamente les digo algo, no estamos pateando el bote. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar favores ni a cobrar favores políticos”.

Señaló que la reserva fue consensuada con “diferentes fuerzas políticas” y hubo manifestaciones a favor.

A pregunta expresa, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó, previo a la discusión en el pleno, que esta reserva fue discutida con la presidenta Sheinbaum y, ante la insistencia de si ella lo avaló, respondió que “siempre, toda la coordinación es absoluta entre los tres partidos, el Poder Judicial y nuestra lideresa, la compañera Presidenta”.

El veracruzano Manuel Huerta agregó que en el PAN están con “alucinaciones personales”.

Por su parte, la morenista Celeste Ascencio le echó en cara que como presidente del PAN impuso a su hermano David Cortés como diputado local y federal.

“Cosa muy distinta, yo no era diputado federal”, se defendió Cortés Mendoza.

La panista Gina Campuzano se agarró de los casos de los senadores Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio, a quienes acusó de creerse “los dueños” de Zacatecas y Guerrero, respectivamente.

Entonces Saúl Monreal salió a defender a su familia: “Usted, senadora, no merece ni el nombre… Yo gané una elección, usted no, está aquí por el partido”.

“En ningún momento he manifestado que quiero ser candidato a gobernador por Guerrero”, respingó Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado.

La priista Cristina Ruiz resaltó el “desaire” a la presidenta Sheinbaum, con tal de beneficiar a sus “compadres”. Algo que demuestra que en “Morena está la verdadera mafia del poder”.

En el debate, las familias Godoy, Alcalde Batres y Taddei también fueron exhibidas en el “tendedero del nepotismo” extendido por la bancada del PAN.

Fuente: Excéslior/El Financiero