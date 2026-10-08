Morena celebra 15 años con respaldo a “Andy” López Beltrán y llamados a la unidad

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CIUDAD DE MÉXICO.- La celebración del decimoquinto aniversario de Morena en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México estuvo marcada por los llamados a preservar la unidad del partido rumbo a las elecciones de 2027 y por las muestras de respaldo a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro reunió a dirigentes, legisladores y funcionarios vinculados con la llamada Cuarta Transformación, quienes aprovecharon la conmemoración para insistir en la necesidad de evitar divisiones internas ante los próximos procesos electorales.

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió durante la llegada de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, quien fue recibido por algunos asistentes con gritos de “¡No estás solo!” mientras se dirigía a su lugar.

El hijo del expresidente, quien participa en el proceso interno de Morena en Tabasco con miras a una eventual candidatura a diputado federal por el Distrito 6, saludó a integrantes del movimiento y accedió a tomarse fotografías con funcionarios y militantes presentes.

Las expresiones de apoyo ocurrieron después de varios meses de cuestionamientos de la oposición hacia López Beltrán, quien también había informado sobre el retiro de su visa estadounidense.

Su presencia en el aniversario partidista coincidió con una etapa de reorganización interna de Morena, que busca definir sus cuadros territoriales y preparar su participación en las elecciones intermedias de 2027.

Entre los asistentes también estuvieron Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado; Santiago Nieto, mencionado entre los perfiles con aspiraciones políticas en Querétaro, y Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca que anteriormente militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La presencia de Murat provocó algunas expresiones de rechazo. De acuerdo con información difundida por Quadratín, asistentes le gritaron “¡No es Morena!”, en referencia a su pasado político. Pese a los señalamientos, el exmandatario permaneció en el encuentro.

La celebración incluyó un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y un recuento de la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador, fundador del movimiento que posteriormente se convirtió en partido político.

Sin embargo, buena parte de los discursos estuvo concentrada en la necesidad de mantener la cohesión de Morena y fortalecer su organización territorial antes de las próximas elecciones.

Ariadna Montiel, Citlalli Hernández y Alfonso Durazo participaron en el encuentro y coincidieron en la importancia de evitar confrontaciones que puedan debilitar al partido durante la definición de sus representantes y candidaturas.

Durazo hizo un llamado a construir coaliciones, incorporar nuevos cuadros y respaldar el proyecto político encabezado por Sheinbaum durante la segunda mitad de su administración.

También advirtió sobre las consecuencias que podrían tener las disputas internas en los próximos comicios, particularmente en la integración del Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados buscarán conservar su representación legislativa.

El dirigente consideró necesario ampliar la participación de militantes y simpatizantes, fortalecer la formación política y mantener la continuidad de las acciones impulsadas por los gobiernos emanados del movimiento.

De esta manera, el aniversario de Morena combinó los mensajes de unidad con manifestaciones de apoyo y rechazo hacia algunos de sus integrantes, en un contexto de preparación para las elecciones federales de 2027.