Mara Lezama y Omar García Harfuch evalúan acciones de seguridad y coordinación en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, para revisar las acciones que se desarrollan en Quintana Roo y analizar mecanismos que permitan fortalecer la coordinación entre las autoridades estatales y federales.

El encuentro estuvo enfocado en evaluar el trabajo conjunto en materia de seguridad pública, particularmente las estrategias de coordinación institucional y el uso de inteligencia para atender los problemas de seguridad en la entidad.

A través de sus redes sociales, Lezama Espinosa informó que la reunión permitió revisar las acciones que actualmente se llevan a cabo y plantear su fortalecimiento, tanto para proteger a la población quintanarroense como a los visitantes de los diferentes destinos turísticos del estado.

La mandataria destacó que la colaboración con el Gobierno de México constituye uno de los componentes de la estrategia de seguridad aplicada en Quintana Roo, donde participan distintas instituciones responsables de la prevención y el combate a la delincuencia.

“Sostuve una reunión de trabajo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, para evaluar y fortalecer las acciones de coordinación en materia de seguridad en Quintana Roo”, publicó.

Lezama Espinosa señaló que el propósito es sumar capacidades institucionales y reforzar las medidas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad para las familias del estado y para quienes llegan diariamente al Caribe mexicano.

“Seguimos trabajando de manera conjunta, sumando esfuerzos y capacidades para redoblar las acciones que permitan proteger a las familias quintanarroenses y a quienes todos los días nos visitan”, expresó.

La gobernadora sostuvo que la coordinación y las labores de inteligencia continuarán como elementos centrales de las acciones de seguridad, con el objetivo de avanzar en la construcción de condiciones de paz en la entidad.

Sin embargo, en la información difundida sobre el encuentro no se precisaron nuevos operativos, acuerdos específicos, recursos adicionales ni modificaciones concretas a la estrategia vigente.

Tampoco se dieron a conocer indicadores de resultados o un calendario para la implementación de posibles medidas derivadas de la reunión.

El encuentro se enmarca en los trabajos de colaboración que mantienen las autoridades estatales y federales en materia de seguridad pública, cuya continuidad fue reiterada por la gobernadora tras su reunión con García Harfuch.