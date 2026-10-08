Estefanía Mercado ilumina de rosa el Palacio Municipal y llama a prevenir el cáncer de mama

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encendió de color rosa el Palacio Municipal, como parte de las actividades del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, marco en el que reiteró su llamado a las mujeres a aprovechar los servicios de detección y tamizaje disponibles durante octubre.

Acompañada por su esposo, Eduardo Nájera; autoridades municipales; representantes del Sistema DIF, y sobrevivientes de cáncer de mama, la alcaldesa destacó que Playa del Carmen se suma a la estrategia estatal impulsada de manera simultánea en los municipios de Quintana Roo para fortalecer la cultura de la prevención y la detección oportuna.

La Presidenta Municipal subrayó que esta campaña busca colocar la prevención como una herramienta fundamental para salvar vidas y reconoció el testimonio de mujeres que han enfrentado la enfermedad y hoy representan un ejemplo para otras pacientes.

“Tenemos aquí a una mujer que sobrevivió al cáncer de mama, que hoy nos acompaña con su testimonio y que se convierte en un emblema y en una heroína para otras mujeres. Si ella lo logró, también, por supuesto, las demás mujeres lo pueden lograr”, afirmó.

Durante el acto, el presidente honorario del Sistema DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, informó que desde octubre de 2024 se han realizado más de 451 mastografías gratuitas, incluyendo el traslado de beneficiarias a una clínica especializada en Cancún.

El funcionario destacó que las acciones de prevención no se limitan al mes de octubre, sino que incluyen pláticas y actividades permanentes en distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Salud municipal, José Antonio Uribe Trujillo, resaltó que la detección temprana permite mejorar las posibilidades de atención y reducir los riesgos asociados con la enfermedad. “La prevención no es un gasto, es la inversión más sagrada que podemos hacer”, afirmó.

Previo al encendido rosa, Diana Sandoval Lozano, sobreviviente de cáncer de mama, compartió que fue diagnosticada hace cinco años mientras estaba embarazada.

Relató que recibió tres quimioterapias durante ese proceso y que tanto ella como su hijo lograron salir adelante. “Me enteré a tiempo, porque pude hacer algo en su momento”, expresó.

Diana llamó a no confiarse y a dejar atrás la idea de que la enfermedad solamente afecta a otras personas. “Siempre decimos: a mí no me va a pasar; pero sí pasa y nos pasa a todos”, advirtió.

El encendido rosa del Palacio Municipal simbolizó así el llamado a transformar la sensibilización en acciones concretas de prevención, detección y atención, con el objetivo de que más mujeres tengan acceso oportuno a los servicios de salud.