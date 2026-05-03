Gobierno de Playa del Carmen refuerza llamado a prevenir incendios y proteger a la ciudadanía

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, informó que elementos del cuerpo de Bomberos atendieron dos incendios registrados en distintos puntos del municipio, los cuales fueron controlados sin que se reportaran personas lesionadas.

El primer siniestro ocurrió en un área verde sobre el Boulevard Playa del Carmen con avenida CTM, a un costado de la zona de motocross. El segundo se registró en la colonia Los Pájaros, donde el fuego afectó aproximadamente una hectárea.

Ambos incidentes fueron sofocados gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, lo que evitó mayores daños.

Ante el incremento de temperaturas y las condiciones propias de la temporada, autoridades municipales hicieron un llamado a la población a evitar prácticas de riesgo como la quema de basura, encender fogatas en espacios abiertos o arrojar colillas de cigarro, ya que estas acciones pueden provocar incendios de rápida propagación.

El titular de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, subrayó que en esta época cualquier descuido puede escalar a un incendio de gran magnitud, por lo que pidió a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier conato.

Asimismo, indicó que las brigadas se mantienen en alerta permanente, aunque insistió en que la prevención depende también de la participación ciudadana.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de las familias y el entorno natural, mediante acciones de prevención, atención y respuesta, e hizo un llamado a utilizar los números de emergencia ante cualquier situación de riesgo.