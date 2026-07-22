Mortandad de peces alarma en playas de Puerto Morelos

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PUERTO MORELOS.- Miles de peces, en su mayoría sardinas, fueron hallados muertos a lo largo de unos 200 metros de playa en la zona de Punta Caracol, un fenómeno que especialistas y pescadores investigan para determinar su origen, aunque una de las principales hipótesis apunta a la disminución del oxígeno en el agua asociada al recale masivo de sargazo.

Habitantes, prestadores de servicios turísticos y pescadores señalaron que la acumulación y descomposición de la macroalga puede reducir el oxígeno disuelto en el agua, deteriorar su calidad y provocar la muerte de diversas especies marinas.

Sin embargo, la cofundadora del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable, Guadalupe Velázquez Oliman, llamó a esperar los resultados de los estudios antes de establecer una causa definitiva.

La especialista indicó que se trata del tercer episodio de mortandad de peces registrado este año en playas que forman parte del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.

De acuerdo con un reporte preliminar elaborado por especialistas del parque, el evento podría estar relacionado con una condición de anoxia, es decir, una concentración extremadamente baja de oxígeno disuelto en el agua.

En la inspección realizada, los investigadores identificaron preliminarmente a las especies afectadas como sardinas, además de otros peces, y documentaron agua superficial turbia y ejemplares flotando a lo largo del tramo de playa.

Velázquez Oliman explicó que el recale extraordinario de sargazo podría contribuir a este tipo de fenómenos, ya que durante su descomposición consume oxígeno, aunque también consideró necesario evaluar otros factores, entre ellos el aumento de la temperatura del mar asociado al cambio climático.

Señaló que durante este año se han registrado temperaturas elevadas y que, en algunos veranos, el agua en la zona costera ha alcanzado hasta 32 grados centígrados, condición que también puede reducir la disponibilidad de oxígeno para la fauna marina.

Por su parte, el presidente de la cooperativa pesquera de Puerto Morelos, Ezequiel Sánchez, atribuyó el fenómeno a la acumulación prolongada de sargazo en áreas donde no existen hoteles y, por lo tanto, no se realizan labores constantes de limpieza.

Explicó que la descomposición del alga genera zonas con baja oxigenación, conocidas por los pescadores como “agua colorada”, donde los cardúmenes pueden quedar atrapados y morir.

El coordinador de la cooperativa, David Sánchez, recordó que hace aproximadamente dos semanas se reportó otro episodio con alrededor de 300 sardinas muertas, situación que fue notificada a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

A su vez, la empresa Grupo Dakatso de México consideró que este tipo de eventos refuerza la necesidad de retirar el sargazo desde altamar, antes de que llegue a la costa y comience su proceso de descomposición, con el fin de reducir los impactos sobre los ecosistemas marinos.