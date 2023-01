Motorepartidores revelan cuánto ganan en México: mucho más que un profesionista.

Comparte esta Noticia

Un usuario de Tiktok documentó en uno de sus videos diferentes testimonios acerca de cuánto gana un repartidor de plataformas digitales como Uber Eats, Rappi y Didi Food o formalmente conocidos como delivery.

Según un statista digital de Market Insights para este 2023 estiman que se generarán mil 930 millones de dólares en ingresos tan solo en América Latina, lo que nos da una idea de lo importante que se ha vuelto la demanda de servicios digitales.

Mauricio Torres, usuario de Tiktok, realizó un video en el que preguntaba a sus compañeros de delivery cuánto llevaban de ingresos en un día de trabajo, esto con la intención de demostrar que no se ganan 12 mil pesos a la quincena.

El primero de ellos negó tener ingresos, el segundo confiesa llevar 100 pesos ganados, el tercero dijo llevar 80 pesos, un cuarto llamado Roy dijo llevar 300 pesos, el siguiente llevaba 60 pesos de ganancia y un último testimonio aseguró que llevaba 250 pesos.

En los comentarios, algunos de los usuarios dijeron haber trabajado también como delivery, pero ganando más; además, fue criticado que los repartidores se encuentran juntos “haciendo base”.

“Fui Uber eats por un año y nunca entendí por qué se juntaban en bolita, me ponía en lugares que no tuvieran repartidores y de 8 pm a 11 hacia 300”, “Están todos en base, así no se chambea”, “Yo cuando salgo a repartir no me da ni tiempo para comer me caen seguiditos, no sé cómo es que les da para hacer base”, “157 pesos diarios es el salario mínimo, o sea si les caen 5 pedidos si la hacen, pero nomás andan ahí parados denegando viajes”, fueron algunos de los comentarios.

Explicaron con comprobantes que en la CDMX en promedio pueden ganar hasta 13 mil pesos a la quincena, “trabajando sin parar desde la mañana hasta la tarde, mientras que si se hace en pareja, es posible duplicar esta cantidad al hacer doble turno.

En Nuevo León y el norte del país los ingresos llegan a rozar los 9 mil pesos quincenales. Y aunque varias personas señalaron que ganan mucho más que varios profesionistas, lo cierto es que a esta cantidad deben restarle el 36% que retiene Didi y Rappi por cuestión de impuestos.