Movimiento Ciudadano pide sanciones e indemnizaciones por fallas eléctricas en el sureste

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CANCÚN.- Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia popular ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) por el apagón que dejó sin suministro eléctrico a más de 745 mil usuarios de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas entre la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre.

La denuncia fue interpuesta por el coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, con el propósito de que se investiguen las causas de la interrupción y se determinen posibles responsabilidades y medidas correctivas.

MC cuestionó la explicación inicial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que atribuyó el apagón a presuntos actos de vandalismo que afectaron dos líneas de alta tensión.

El partido consideró que esa versión debe ser acreditada mediante una investigación y sostuvo que la existencia de actos vandálicos no constituye, por sí misma, una causa de fuerza mayor que automáticamente exima de responsabilidades a las autoridades encargadas del sistema eléctrico.

Como parte de la denuncia, MC solicitó a la CNE requerir a la CFE y al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la información relacionada con el incidente, con la finalidad de elaborar un dictamen independiente que establezca las causas de la falla.

El partido pidió además incorporar como antecedente el apagón registrado el 3 de junio de 2026, que afectó 579 megawatts de carga en Yucatán y Quintana Roo, así como analizar de manera integral otras interrupciones ocurridas en la Península de Yucatán durante 2020, 2021, 2024 y 2026.

Vida Gómez Herrera, coordinadora estatal de MC en Yucatán, quien participó en la presentación de la denuncia, señaló que también se solicitó determinar si existen elementos para aplicar sanciones y ordenar medidas correctivas por las deficiencias en el suministro.

La petición incluye establecer bonificaciones e indemnizaciones para familias y empresas afectadas, además de crear un mecanismo público, sencillo y transparente mediante el cual los usuarios puedan solicitar la reparación de los daños ocasionados por las interrupciones.

Movimiento Ciudadano argumentó que las fallas recurrentes en el suministro eléctrico del sureste no deben normalizarse y que corresponde a las autoridades garantizar la continuidad y seguridad del servicio.

La denuncia abre ahora un procedimiento ante la CNE, por lo que las posibles responsabilidades, sanciones, indemnizaciones o medidas correctivas solicitadas por MC dependerán de las determinaciones que adopte la autoridad competente.