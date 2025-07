Muerte de Hernán Bermúdez en Panamá no ha sido confirmada, aclara Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que trascendió la muerte del ex Secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien es señalado por sus vínculos con el grupo delictivo La Barredora, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no hay confirmación y explicó que el tema no se abordó en el Gabinete de Seguridad de hoy.

De acuerdo con los trascendidos, el exfuncionario habría muerto de un paro cardiaco cuando se encontraba en Panamá e intentaba salir del país para evadir a las autoridades, información que se replicó y tomó fuerza en redes sociales por la relevancia del caso.

“No se tocó en el gabinete (…) no hay información sobre eso, pero no está confirmado”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo federal planteó que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informe sobre el caso. Las instituciones del Gabinete de Seguridad informaron que con respecto a la situación de Bermúdez, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y quien está vinculado como fundador de un grupo criminal en la entidad.

Se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por Interpol, además ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad. Bermúdez estuvo en el cargo cuando Adán Augusto López fue Gobernador, es por ello que Sheinbaum fue cuestionada por el costo político.

La presidenta consideró que el ahora senador Adán Augusto López debe dar su versión del periodo en el que trabajó con Hernán Bermúdez Requena ante la opinión pública y que la misma ciudadanía valore su gestión como exgobernador.

“Sería muy bueno que él (Adán Augusto López) diera su versión para que la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona (Hernán Bermúdez), cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo”, señaló.

La presidenta Sheinbaum descartó que el caso Hernán Bermúdez Requena tenga un costo político para el gobierno, pues la misma FGR investiga el caso.

La Jefa del Ejecutivo señaló que el próximo martes el gabinete de seguridad podría dar detalles de las investigaciones en contra del exfuncionario de Tabasco.

Fuente: El Financiero/Excélsior