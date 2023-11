Multan a Morena Q. Roo con más de un millón de pesos este año

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La secretaria de Finanzas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, Jissel Castro, informó que este año el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) les ha impuesto amonestaciones económicas por arriba del millón de pesos. Sin embargo, aseguró, es por culpa de las pasadas administraciones.

Comentó que estas multas no les quitan el sueño, pues no afectan la operatividad del partido, además de que se trata de una situación generada por las anteriores administraciones estatales de Morena, y no por la actual.

“Hemos sufrido algunas sanciones económicas por parte del Ieqroo, algunas han sido por solventaciones que no se dieron; fueron de procesos pasados, cuando aún no nos encontrábamos, que a lo mejor no los solventaron adecuadamente”, detalló.

Apuntó que si bien estas multas se tienen que pagar, no afectán al partido, ya que siempre han operado con los mínimos recursos desde su creación.