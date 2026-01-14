Mundial de fútbol obliga a Quintana Roo a elevar estándares de la Policía Turística

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- De cara a la Copa del Mundo de Futbol, Quintana Roo enfrenta uno de sus principales desafíos en materia de seguridad: cumplir con los lineamientos y estándares internacionales establecidos por la FIFA, particularmente por su papel como destino de hospedaje y hospitalidad para miles de visitantes, informó James Tobin, coordinador estatal de la Mesa de Seguridad Ciudadana.

El funcionario explicó que, ante este reto, desde hace más de un año se trabaja de manera anticipada en el fortalecimiento de las policías turísticas, consideradas un eje fundamental para la atención de turistas nacionales y extranjeros durante eventos de gran magnitud.

Detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo diagnósticos operativos y programas de capacitación especializada para los elementos, con formación en áreas como idioma inglés, derechos humanos, técnicas de defensa personal, rescate acuático y atención al visitante, con el objetivo de profesionalizar su actuación.

Tobin precisó que, aunque las policías turísticas continuarán bajo responsabilidad municipal, la FIFA ha solicitado la implementación de un esquema homologado a nivel estatal, lo que implica criterios uniformes en imagen, protocolos de actuación, capacitación y procedimientos en los principales destinos turísticos de Quintana Roo.

Como parte de este modelo, los elementos participarán en actividades de capacitación práctica y de acercamiento al entorno turístico, incluyendo recorridos por parques temáticos y sitios emblemáticos, para fortalecer su conocimiento de los destinos y mejorar la orientación y atención que brindan a los visitantes.

Añadió que la estrategia de seguridad turística prioriza la prevención, la orientación y la comunicación efectiva —incluso en el idioma del turista—, dejando de lado esquemas exclusivamente reactivos. De esta manera, situaciones como problemas de salud o incidentes menores podrán ser atendidas con apoyo y acompañamiento, sin recurrir a sanciones innecesarias.

Finalmente, destacó que el trabajo desarrollado durante el último año permite avanzar en la construcción de un entorno seguro y confiable para los millones de personas que llegarán al Caribe mexicano durante el Mundial, posicionando a Quintana Roo como un destino preparado para eventos internacionales de alto nivel.