Murió Tony Bennett, leyenda de la música y uno de los últimos ‘crooners’

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Murió Tony Bennett, una de las mejores voces de la música norteamericana y el último de los legendarios crooners, a los 96 años en Nueva York, su ciudad natal, a dos semanas de su cumpleaños, confirmó su publicista Sylvia Weiner.

Hasta ahora la publicista del artista de éxitos como Blue Velvet y I Left My Heart In San Francisco no especificó la causa de la muerte de Tony Bennett, quien en 2016 fue diagnosticado con Alzheimer.

A través de sus redes sociales, la familia de Tony Bennett confirmó su fallecimiento y dio a conocer que el cantante no olvidaba su pasión por la música, por lo que en casa se mantuvo tocando el piano y su última canción fue Because of You, la cual su primer número 1.

Tony, gracias a ti tenemos tus canciones en nuestro corazón para siempre”, decía el mensaje al final.

Tony Bennett nació el 3 de agosto de 1926 en Nueva York con el nombre de Anthony Dominick Benedetto, bajo el seno de una familia de orígenes italianos. Solía decir que su ambición de toda la vida era crear “un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos”. Lanzó más de 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy y hasta un Récord Guinness como el artista con más edad en lanzar un material discográfico, a sus 95 años.

Se mantuvo vigente y se ganó el afecto profundo y duradero de los fanáticos y otros artistas, desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga, con quien realizó un par de álbumes (Cheek to Cheek en 2014 y Love for Sale en 2021) y realizó una gira mundial con ella en 2015. En febrero de 2021, un artículo de la revista AARP reveló que a Bennett le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016, aunque continuó actuando y grabando hasta la pandemia de covid-19 a principios de 2020.

Bennett anunció su retiro en agosto de 2021, aunque su hijo Danny declaró que el Alzheimer estaba afectando principalmente la memoria a corto plazo de su padre y que a menudo olvidaba que acababa de actuar después de un concierto, su memoria a largo plazo permaneció intacta y aún podía recordar completamente todas las letras de su repertorio cuando actuaba.

Debido a su enfermedad, se retiró de las actuaciones después de su último concierto en el Radio City Music Hall de Nueva York el 3 y 5 de agosto de 2021.

En 2016 publicó unas memorias tituladas “Just Getting Started”.

Fuente: Excélsior