Netflix presenta al elenco de Avatar: The Last Airbender

Netflix ha dado a conocer la lista completa del elenco de su adaptación live-action de Avatar: The Last Airbender, destacando algunos rostros interesantes como George Takei, Amber Midthunder, Dannny Pudi y más.

George Takei, la leyenda de Star Trek, le dará voz a Koh, un espíritu que aparece en el Mundo de los Espíritus de Avatar, y cabe mencionar que él ya había aparecido en la serie animada original como invitado interpretando a un guardián de la Nación del Fuego. Por su parte, Amber Midthunder que es la protagonista de Prey interpretará a la Princesa Yue, y Danny Pudi de Community y Mythic Quest será Mechanist.

Por supuesto, todos ellos se suman a los miembros del elenco previamente revelados que son Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu como Zuko, Elizabeth Yu como Azula, Paul Sun-Hyung Lee como Iroh, Daniel Dae Kim como El Señor del Fuego Ozai, Maria Zhang como Suki, Tamlyn Tomita como Yukari, Yvonne Chapman como Avatar Kyoshi y Casey Camp-Horinek como la bisabuela.

La serie live-action de Avatar: The Last Airbender fue anunciada en 2018 y actualmente no tiene fecha de estreno pero se espera para 2023.