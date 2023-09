Ni disfrazándose regresarán los opositores, advierte AMLO desde Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la oposición que ni disfrazándose podrán volver al poder, por lo que aseveró que no hay nada de qué preocuparse.

“No, eso no, porque soy maderista, ‘sufragio efectivo, no reelección’. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo.

¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: ‘toma tu Champotón’. Ya no, ni disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad”, señaló el mandatario.

El mandatario federal inauguró este domingo las obras del Bulevar Luis Donaldo Colosio y el Distribuidor Aeropuerto Cancún, en Quintana Roo. Llegó desde Mérida a bordo del Tren Maya, en un recorrido de prueba que tuvo algunas pausas.

El presidente López Obrador estuvo acompañado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, y los directores general de Empresas ICA, Guadalupe Phillips Margain; de COCONAL, Héctor S. Ovalle Mendívil; de CEMEX, Fernando A. González, y de Canteras Peninsulares, Leopoldo Paredes Góngora.

En el último día de gira de trabajo en la península de Yucatán, el mandatario afirmó que en este sexenio el sureste es la región de México donde más se redujo la pobreza y la desigualdad.

“Me da mucho orgullo decirles que el año pasado la región del sureste fue la que más creció en lo económico, ya estamos nivelando el país”, aseveró.

Recordó además que el Tren Maya recorrerá Palenque, Tenosique, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal y Calakmul, en un recorrido de 1,554 kilómetros.

“No hay una obra como esta en todo el mundo y lo estamos haciendo con la participación de los obreros, arriba los trabajadores, arriba los obreros”, añadió.

De acuerdo con el presidente, con la construcción del Tren Maya y otras obras se facilitará el acceso a 30 millones de turistas.

“Con este modelo de Cancún es que estamos ahora proyectando el futuro del sureste, lo que queremos es que los 30 millones de turistas que vienen a Cancún se internen en Yucatán, en Campeche, vayan a Chiapas, vayan Tabasco a conocer la grandeza cultural, arqueológica, que tiene toda esta región, lo que fue la nación maya, la gran civilización maya que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, por eso es el Tren Maya”, abundó.

Fuente: Expansión Política