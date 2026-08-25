Quintana Roo contará con 187 consultorios del Servicio Universal de Salud, anuncia Mara Lezama

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TIHOSUCO.- Quintana Roo contará con 187 consultorios del Servicio Universal de Salud en sus 11 municipios, como parte de la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para acercar los servicios médicos a las comunidades y reducir las barreras de acceso a la atención, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El anuncio fue hecho por la Presidenta de México en la conferencia matutina, junto con el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, de poner en marcha una red de 12 mil 750 consultorios en todo el país para fortalecer el Servicio Universal de Salud.

Mara Lezama destacó que Tihosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, será uno de los puntos desde donde se fortalecerá esta estrategia en la Zona Maya.

La Gobernadora precisó que de los 187 consultorios contemplados para Quintana Roo, 81 corresponden a infraestructura estatal y 106 a infraestructura federal, lo que permitirá ampliar la cobertura médica en los 11 municipios de la entidad. Resaltó que el objetivo es que las consultas médicas estén más cerca de las familias, particularmente de aquellas que viven en comunidades alejadas.

Señaló que acercar los servicios de salud representa una medida de justicia social, al buscar que factores como el lugar de nacimiento, la distancia o las condiciones económicas no constituyan obstáculos para acceder a atención médica y vivir con dignidad.

La Gobernadora destacó, además, la coordinación de Quintana Roo con el IMSS-Bienestar, el IMSS Ordinario y el ISSSTE, así como el aprovechamiento de las casas de salud y la gestión de espacios en los municipios para incorporarlos a esta red de atención.

Mara Lezama reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta estrategia y afirmó que Quintana Roo continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para ampliar el acceso a los servicios de salud y consolidar las acciones de bienestar en las comunidades de la entidad.