No había necesidad; pero es la guerra

Comparte esta Noticia

La última palabra

• La filiación de Anahí González con Rafael Marín es de sobra conocida; por ello fue diputada federal del sur siendo del norte y, ahora, es senadora afirmativa indígena aunque no sepa pronunciar el nombre de las comunidades mayas de Quintana Roo.

• Lo que sucedió en el informe de la senadora Anahí y la campaña adelantada del senador Eugenio Segura, podría indicar lo difícil que será la “operación cicatriz” sea cual sea la decisión; falta la política.

Por: Jorge A. Martínez Lugo.

Anahí González, senadora afirmativa indígena sin serlo, ¿está desesperada o la vena se le atravesó? La estrategia no se alcanza a entender, pero abre más la jugada preelectoral, le sube otra rayita a la lucha interna del morenismo hacia la gubernatura en 2027. ¿o se le salieron de control sus huestes?

Tomó demasiado riesgo y hasta este momento no sabemos los alcances de esta acción, sin embargo, existe duda que pueda influir en la decisión que se tomará desde el Palacio Nacional, para lo cual falta más de un año.

A las porras que llevó para que corearan “gobernador-gobernador-gobernador” durante el video, se suma que no se quiso tomar la foto levantando la mano con Eugenio Segura, porque sin duda, no iba a significar un apoyo hacia ella, sino al revés, porque Eugenio está en todas.

SE EVIDENCIA LA DICOTOMÍA

El informe de Anahí reitera la dicotomía del obradorismo en Quintana Roo; la lucha interna en serio por el poder. El tema es que pueda mantenerse en los márgenes de la gobernabilidad. Por lo pronto, se deja ver la dificultad de la futura “operación cicatriz”. La disyuntiva será apelar a los acuerdos o a la disciplina. Recordemos que el grupo predominante verde en el poder, no tiene costumbre por los acuerdos; siempre van por “toma todo” sin concesiones.

EL PROYECTO DE UNIDAD

Eugenio Segura viene haciendo campaña desde hace un año, primero como “candidato de unidad” fallido y contradiciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la presidenta morenista Luisa María Alcalde, de no realizar campañas adelantadas, pero fue el riesgo que decidió correr el senador y su grupo, similar al que ahora decidió correr Anahí y su grupo.

Entonces, siguiendo el posible mecanismo mental de Anahí ¿por qué incluir un video de felicitación de Rafael Marín y que le coreen “gobernador” ante la presencia de la gobernadora? ¿qué habrá motivado operar una jugada como la que vimos el sábado pasado? Quizá no había necesidad, ¡pero es la guerra!

¿Qué tanto va a influir en la decisión final de 2027, tanto la campaña adelantada de Eugenio, como este desplante de Anahí ante Mara Lezama?

LA OPOSICIÓN ESPERA DESBANDADA MORENISTA

Desde este espacio consideramos que muy poco; la candidatura vendrá del centro y se tendrá que acatar, salvo que el grupo político que no la obtenga le apueste a irse por la libre y se genere la tan temida división, lo cual sería un festín para la flaca oposición que espera la desbandada de candidatas y candidatos frustrados; solo así tendría candidaturas de cierto peso. Pero eso si los dejan, porque ambos bandos tienen cola que les pisen desde la nueva FGR y de la nueva SCJN.

Aún no sabemos qué tan suave será la mano izquierda de la presidenta Sheinbaum, pero tampoco qué tan dura será su mano derecha, en procesos sucesorios estatales.

FALTA POLÍTICA

Sea cual sea la decisión de palacio nacional, lo que se requerirá es que aparezca la política, que tanta falta hace a nivel nacional y en cada estado. En Quintana Roo lo que menos se practica es la política; simplemente se ejerce el poder como aplanadora, sin contrapesos ni concesiones ni diálogo; ante cualquier discurso opositor sale el cobre incompetente del morenismo y la prepotencia del verdismo que gobiernan Quintana Roo. Pero falta hacer política.

Hay carencia de cuadros con cierto nivel de polémica, argumentación y debate. A duras penas operan a rajatabla las indicaciones que reciben de arriba; ejercen su hegemonía mediante la cerrazón que delata inseguridad. Hay falta de liderazgos y las acciones de formación política se convierten en actos “históricos” de propaganda. Así, sin política, avanza el proceso sucesorio en Quintana Roo. Usted tiene la última palabra.