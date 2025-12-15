Viraje a la derecha no va a ocurrir en México, dice Sheinbaum tras triunfo de ultraderecha en Chile

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los resultados de Chile, donde ganó la ultraderecha tras un gobierno de izquierda, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó analizar cada caso en América Latina.

“Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática, en el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne.

Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México”, sostuvo en la Mañanera de este 15 de diciembre.

La presidenta dijo que no va a ocurrir porque hay mucho apoyo popular al gobierno. “Porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos, hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades y la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país, por esa razón y además aquí hay unidad,

“A veces cuando no hay unidad en los movimientos, pues se genera esta disminución del apoyo y aquí no, aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y da resultados, siempre da resultados, honestidad y resultados y nunca va a abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo”, agregó.

Fuente: El Heraldo de México