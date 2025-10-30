“No habrá impunidad en el caso de Casa Xibalbá; se hará justicia a las familias afectadas”: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que se investiga, hasta llegar a las últimas consecuencias, para aplicar la ley y que no quede impune el caso de la empresa Casa Xibalbá que ofrecía servicios de cremación para mascotas, pero en vez de cenizas entregaba tierra, en Chetumal.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, en respuesta a las llamadas y solicitudes de las personas, la Gobernadora explicó que se tienen registradas, en ese momento, al menos 53 denuncias e invitó a interponer más ya que se aplicará todo el peso de la ley a las y los responsables.

Mara Lezama informó que la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), así como demás autoridades, ya tienen el caso en investigación para saber en dónde están estas mascotas y configurar los diversos delitos, que pueden ser fraude, violación a las leyes ambientales y todas las que vayan surgiendo.

Además, si la citada empresa cuenta con permisos o trabajaba en la clandestinidad, etc., y todas las violaciones en las que incurrió.

Condenó este hecho, sobre todo por el daño que se hizo a las personas que confiaron a sus mascotas, a los seres vivos que amaron mientras estuvieron con ellos, y que deseaban tenerlos siempre, pero sobre todo porque les cobraron.

“Aplicaremos todo el peso de la ley. Este gobierno diferente combate la impunidad y las investigaciones llegarán hasta donde tengan que llegar y no quedará impune este caso que tanto daño hizo a la sociedad”, explicó la gobernadora Mara Lezama.

Por otra parte, en el programa Mara Lezama destacó el libro de la Presidenta Claudia Sheinbaum “Diario de una Transición Histórica” e invitó a la población, si tienen la oportunidad, de leerlo. “Estuve con la Presidenta de México, estamos consolidando la solidaridad compartida. Las mujeres estamos viviendo momentos históricos”, citó.

Además de dar respuesta a los mensajes de las personas, esencia de “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama felicitó a las y los camaristas de Quintana Roo en ocasión de la conmemoración, el pasado día 28, del Día del Camarista.

En el mismo programa, anunció que como resultado de múltiples gestiones, ya se han autorizado 21 Centros de Atención de Educación y Cuidado Infantil para madres trabajadoras, un nuevo modelo de guarderías operado por el IMSS y que estarán cerca de los centros de trabajo o bien las unidades habitaciones del Bienestar.

A lo largo del programa, la Gobernadora destacó un resumen de las actividades realizadas durante la semana, como la audiencia pública en Huay-Pix, comunidad de Othón P. Blanco, la selección de prendas artesanales elaboradas por bordadoras de Xpichil y que estuvieron en la Gala Vogue.