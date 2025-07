No hay riesgo por narcodrones en la frontera con EU, asegura Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que existan riesgos inminentes de ataques con drones por parte del crimen organizado en la frontera norte del país, como alertaron autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que se detectó un dron en territorio mexicano, pero no cruzó hacia Estados Unidos. Aseguró que existe una coordinación permanente con agencias estadounidenses y que no hay reportes de nuevos drones en la región fronteriza.

“En algún momento hubo un dron que no pasó la frontera, y se está en colaboración permanente”, afirmó. “No hay información de nuevos drones que estén en la frontera”.

La mandataria subrayó que en la zona opera la Guardia Nacional con 10 mil elementos, y que existe comunicación directa entre las fuerzas armadas de México y los mandos estadounidenses, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Hay coordinación entre los comandantes de ambos países. No hay nada en particular por lo cual alarmarse. Lo que hay es ocupación, no preocupación”, enfatizó Sheinbaum.