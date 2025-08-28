“No hubo enfrentamiento, fue un operativo planeado y nos agredieron”: Noroña interpone denuncia

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores y diputados de Morena, Partido Verde y PT anunciaron que “van con todo” para retirarle el fuero al senador y presidente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, luego de los golpes que propinó contra Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa denunciaron “una agresión sin precedentes en la historia legislativa del país”, de parte de legisladores priistas en contra de Fernández Noroña; la diputada federal, Dolores Padierna y el colaborador de Morena Emilio González.

El encuentro fue encabezado por el senador Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien relató que “pandilleros encabezados por Alejandro Moreno agredieron al presidente de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente”.

López Hernández expresó su respaldo absoluto a Fernández Noroña y al colaborador del Senado, Emiliano González, quien, dijo, “fue agredido cobardemente y recibió amenazas de muerte”.

“Vamos a pedir, por conducto del presidente de la mesa directiva, que se otorguen medidas de protección, porque más allá de la cobarde agresión, Emiliano recibió amenazas de muerte”, afirmó.

En su intervención, el senador Gerardo Fernández Noroña, dijo que “no hubo ningún enfrentamiento (…) Alejandro Moreno llega a jalonearme mientras cantábamos el himno y, al terminar, me amenazan y me golpean. (…) ¡Te voy a partir la madre, te voy a matar! fueron sus palabras”, denunció.

El legislador explicó que su colaborador Emiliano González “fue tirado al piso, pateado, golpeado y amenazado de muerte” mientras grababa los hechos con una cámara de 360 grados.

Señaló directamente a los priistas Alejandro Moreno, Rubén Moreira, Carlos Gutiérrez Mancilla, Pablo Angulo y Erubiel Alonso como participantes en la agresión.

“Fue un operativo planeado. Cerraron las salidas y nos agredieron de manera cobarde. Tres de los agresores ni siquiera son miembros de la Comisión Permanente”, subrayó.

Fernández Noroña informó que tanto él como González presentarán denuncias formales.

“Este asunto no puede quedarse ahí. Vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. Las compañeras y compañeros de la Cámara de Senadores no sienten ningunas condiciones de trabajo con este tipo de agresiones”, indicó.

Durante la conferencia, se presentaron tres videos de la presunta agresión: “ahí están los golpes, ahí está Alejandro Moreno pateando a Emiliano en el piso. En ningún momento hubo un enfrentamiento de mi parte”, dijo Fernández Noroña.

El diputado Leonel Godoy Rangel respaldó las denuncias, enfatizando que “lo sucedido es prueba plena; es video, no está editado, ustedes lo vivieron. Procede la denuncia por lesiones y daño material a un servidor público. Solicitaremos a la Secretaría de Gobernación protección para el senador Fernández Noroña y para Emiliano González. Esto no puede volver a ocurrir”.

