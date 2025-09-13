“No la conozco”: Florinda Meza responde luego de ser comparada con Ángela Aguilar

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, volvió al centro de la polémica tras el estreno de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, impulsada por los hijos del comediante.

La producción ha generado debate en redes sociales, particularmente por la manera en que retrata el inicio de la relación entre Meza y Gómez Bolaños, cuando este aún estaba casado con Graciela Fernández.

Comparaciones con Ángela Aguilar

Tras la emisión de los primeros capítulos, usuarios en redes retomaron críticas antiguas hacia Meza —como los supuestos conflictos al interior del elenco de “El Chavo del 8″— y, además, comenzaron a compararla con la cantante Ángela Aguilar.

El paralelo se dio porque Aguilar fue señalada por iniciar una relación con Christian Nodal poco tiempo después de que este terminara con la trapera argentina Cazzu, madre de su hija.

“El primer enemigo de una mujer es otra mujer”

Ante el revuelo, Florinda Meza reaccionó durante un encuentro difundido por el canal Qué buen chisme en YouTube. Con visible molestia, rechazó las comparaciones y envió un mensaje directo:

“No la conozco, me acabo de enterar de eso, pero yo les diría a todas las mujeres que sean más feministas. Vivimos en un mundo de hombres donde el primer enemigo de una mujer es otra mujer”.

Asimismo, la intérprete de Doña Florinda cuestionó que en estas polémicas la crítica recaiga con mayor severidad en las mujeres que en los hombres.

“Me dijeron que le quitó el marido a alguien, pues ¿qué es, un broche para el pelo, un anillo?… ¿y él qué? Lo que considero es que nadie se debe meter en la vida de otra persona”.

Fuente: Excélsior