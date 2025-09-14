Gobierno de Estefanía Mercado convierte a Playa del Carmen en el epicentro cultural de Q. Roo

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, cumple con hechos la promesa de consolidar a Playa del Carmen como el epicentro de la cultura y los grandes eventos de Quintana Roo.

Durante este año se fortalecieron festivales que forman parte de la identidad de la ciudad, como Janal Pixán y Navidad Mágica; se recuperó con todo su esplendor la Feria del Carmen y, por primera vez en la historia de Quintana Roo, se trajo la Feria Internacional del Libro, acercando el mundo de la lectura a miles de familias solidarenses.

Asimismo, Playa del Carmen se convirtió en escenario de 13 conciertos con artistas nacionales e internacionales, que reunieron a más de 1 millón 250 mil asistentes, posicionando al municipio como un destino cultural y de entretenimiento de primer nivel, al tiempo que se impulsó la economía local.

Con estas acciones, Playa del Carmen reafirma su liderazgo como el municipio con la oferta cultural y de eventos más sólida del estado, demostrando que la cultura no es un lujo ni un privilegio, sino un derecho y una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social, la identidad y la prosperidad de todas y todos.

“Dijimos que íbamos a convertir a Playa del Carmen en el epicentro cultural y de los mejores eventos de Quintana Roo… y lo cumplimos”, afirmó la presidenta municipal Estefanía Mercado.