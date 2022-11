“No me lleve jefe, en la cárcel me van a pegar”: suplican dos hombres arrestados por golpear a sus esposas, en Cancún.

Comparte esta Noticia

Dos hombres fueron los responsables de agredir física y verbalmente a dos mujeres durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Cancún, dejando a las víctimas heridas en diferentes partes del cuerpo.

El primer hecho ocurrió en la supermanzana 4, mientras los oficiales estaban sus recorridos de prevención y vigilancia. De repente escucharon gritos de una mujer, quien al ver a los elementos pidió ayuda. Una vez que ingresaron a su vivienda le dijo a los elementos que momentos antes su pareja sentimental la había agredido físicamente, presentando varios golpes en la cara.

Tras los señalamientos, los uniformados procedieron a detener al sujeto, quien se identificó como Oswaldo “N”, de 31 años. Al momento de ser detenido el hombre comenzó a gritar y a llorar, solicitando auxilio ante lo que él mencionaba era abuso por parte de la autoridad. Varios testigos llegaron y le gritaron que iban a mencionar en la cárcel que era un golpeador de mujeres, para que le “den su escarmiento”. En respuesta Oswaldo gritó aún más fuerte mencionando que no quería que lo lastimen los demás presos. Aún así fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Más tarde, el Grupo Especializado en Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género, GEAVIG, acudió a un reporte por violencia familiar, en el que una mujer estaba siendo golpeada con un arma blanca.

Los agentes se acercaron a la supermanzana 107 y al llegar, encontraron a una mujer quien gritaba por ayuda y refirió que momentos antes su pareja sentimental la había agredido físicamente y le causó una lesión en el brazo con un arma prohibida.

Los uniformados inmediatamente aseguraron al masculino, quien se encontraba en estado etílico, borracho, y con una actitud agresiva. El hombre se identificó como Joaquín “N” de 35 años. Fue trasladado a la SMSPyT para determinar su situación legal.

“No me lleve jefe, no lo vuelvo a hacer”, también suplicó a gritos el sujeto, añadiendo que lesionó a su pareja debido a que no tenía la cena lista cuando regresó del bar, “con el pretexto de que estuvo ocupada todo el día trabajando y atendiendo a sus hijos”.