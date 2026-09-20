Rehabilitarán puente hacia Nuevo Bécar tras casi una década sin intervención de fondo

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CHETUMAL.- Después de cerca de una década sin una intervención de fondo, será rehabilitado el puente de acceso hacia Nuevo Bécar, ubicado en el entronque con la carretera federal Francisco Escárcega–Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco.

El proyecto contempla trabajos en un tramo de poco más de 450 metros, comprendido entre los kilómetros 6+085.50 y 6+540, donde se intervendrán tanto la superficie de rodamiento como la estructura del puente.

De acuerdo con la información del proyecto, serán rehabilitados 4 mil 175.50 metros cuadrados de vialidad mediante la aplicación de riego de emulsión asfáltica y la colocación de una carpeta de concreto asfáltico de cinco centímetros de espesor.

La obra también incluye la rehabilitación de la estructura metálica del puente, así como la construcción de una nueva losa de concreto para sustituir la superficie deteriorada.

Además, serán instalados gaviones para proteger la zona y reforzar la estabilidad de la infraestructura, particularmente ante las condiciones que durante años han provocado su deterioro.

En materia de seguridad vial, el proyecto considera la aplicación de mil 135 metros lineales de pintura tipo tráfico para renovar la señalización horizontal a lo largo del tramo intervenido.

La rehabilitación responde a solicitudes planteadas durante años por habitantes de Nuevo Bécar y comunidades de la zona, quienes habían advertido sobre las condiciones del puente y la necesidad de una intervención integral.

Las peticiones fueron expuestas nuevamente mediante el programa “La Voz del Pueblo”, así como durante recorridos y audiencias públicas realizadas en el municipio.

La obra busca mejorar las condiciones de tránsito en una vía utilizada diariamente por habitantes de las comunidades rurales para trasladarse hacia otros puntos de Othón P. Blanco y de la región.

Con la intervención se pretende recuperar la funcionalidad del puente y reducir los riesgos para los automovilistas que circulan por este acceso, luego de casi una década sin trabajos de rehabilitación de fondo.