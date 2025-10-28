“No te sueltes de mí”: muere doña Elodia, símbolo de amor y fortaleza en la tragedia de Veracruz

Comparte esta Noticia

POZA RICA.- A dos semanas de las graves inundaciones que devastaron gran parte de Poza Rica, Veracruz, se confirmó el fallecimiento de doña Elodia Reyes Azuara, la mujer que se hizo viral junto a su esposo, don Hilario Reynosa Balderas, por la conmovedora imagen en la que ambos aparecían abrazados mientras esperaban ser rescatados.

La fotografía, difundida ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, se convirtió en símbolo de resistencia, amor y esperanza en medio del desastre. En ella, la pareja de adultos mayores se sostenía mutuamente sobre el techo de su casa, tras haber sido arrastrados por la corriente.

De acuerdo con su relato posterior, la fuerza del agua se llevó a doña Elodia, pero don Hilario, que sabía nadar, logró alcanzarla y le pidió que se aferrara a su cuello. Juntos regresaron al techo de su vivienda, donde fueron captados por un fotógrafo en una imagen que dio la vuelta al país.

Sin embargo, la tragedia no terminó con la inundación. Su casa quedó inhabitable, y aunque familiares los trasladaron a Naranjos el 15 de octubre para que recibieran atención, la pareja decidió volver unos días después para intentar limpiar su hogar y continuar con su vida.

Poco después del regreso, doña Elodia comenzó a sentirse mal. Presentó fiebre y fue hospitalizada, pero su salud se deterioró rápidamente. Este lunes, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, dejando viudo a don Hilario, con quien compartió 26 años de vida en la casa que él mismo construyó.

La noticia fue confirmada por los sobrinos de don Hilario, quienes acompañan al hombre en su duelo, apenas días después de haber sobrevivido juntos a la fuerza del agua.