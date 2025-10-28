Omar García Harfuch desmiente presunto atentado en su contra: “no tuvimos ninguna alerta”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó un supuesto atentado en su contra, luego de que el periodista Raymundo Riva Palacio afirmó que ocurrió en septiembre pasado.

“No he recibido atentados. Lo que pasa es que hay demasiadas alertas que son desechadas de manera permanente y eso es lo que estamos haciendo siempre”, dijo en conferencia tras comparecer en la Cámara de Diputados este lunes 27 de octubre.

De acuerdo con Riva Palacio, el presunto atentado ocurrió el pasado 15 de septiembre, en la casa que el secretario de Seguridad utiliza como su despacho en Polanco.

“Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza, donde suele estar”, afirmó el periodista.

“No hay detalles de este ataque, que se mantiene con enorme secrecía y fue confirmado por diversas fuentes muy cercanas a García Harfuch. Varias versiones circularon sobre el atentado frustrado. Una de ellas era que se había dado durante una cena en la terraza y que una de las esquirlas había alcanzado a uno de los invitados”, agregó Riva Palacio en su columna.

Omar García Harfuch explicó que esa casa en Constituyentes es utilizada como su despacho y que incluso tiene una recámara, pero “no tuvimos ninguna alerta”.

El funcionario fue cuestionado este mes por faltar al Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum del 5 de octubre pasado, y si su ausencia se debía a motivos de seguridad.

“¿De qué depende que vayamos a eventos? De las actividades laborales, nada más, no es otra cosa, todos los días estamos en el Gabinete de Seguridad”, comentó en la ‘mañanera’ del 7 de octubre.

García Harfuch aseguró que pese a su ausencia pública no ha tenido “ningún retiro ni espiritual ni de vacaciones”. Aclaró que diariamente participa de manera activa en el Gabinete de Seguridad, una reunión entre altos mandos de Seguridad con la presidenta Sheinbaum, todos los días a las 6:00 de la mañana.

“Todos los días a las seis de la mañana tenemos un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum, yo no he faltado a ninguno, todos los días es permanente. El gabinete inicia a las seis, y ahí estoy de manera permanente, no me he ausentado ni un solo día de mis labores ni lo haré”, dijo.

