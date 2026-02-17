Nombran a poeta Nadia López como nueva directora de libros gratuitos de la SEP

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Marx Arriaga dejará la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en su lugar fue designada la poeta Nadia López García, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

El secretario explicó que López García asumirá la coordinación y el diseño de los libros de texto gratuitos, tras la salida de Arriaga, quien dejó el cargo en medio de diferencias con Delgado. Según trascendió, incluso se le habría ofrecido representar a México como embajador en un país latinoamericano.

La SEP destacó que la nueva directora es maestra, poeta y activista en favor de los derechos educativos y culturales. Originaria de una familia indígena de Oaxaca, habla mixteco y realizó sus estudios tanto en su lengua materna como en español, experiencia que —señaló la dependencia— marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

López García es autora de 11 libros, varios de ellos traducidos a idiomas como inglés, francés, griego, árabe y catalán. Además, ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón y el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, entre otros.

En un comunicado, la SEP afirmó que su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, la formación docente y la promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos bajo el enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana.