Visita Mara Lezama centro de vacunación; invita a reforzar esquema ante brote de sarampión

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.– La gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó el centro de vacunación contra el sarampión instalado en el Hospital General de Chetumal, donde reiteró el exhorto a madres y padres de familia para completar los esquemas de inmunización y proteger a niñas, niños y adolescentes.

Acompañada por el secretario de Salud estatal, Flavio Carlos Rosado, la Gobernadora informó que actualmente se tienen 17 casos confirmados y otros más en observación en Quintana Roo, por lo que el objetivo es establecer un “cerco sanitario” que evite la propagación del virus y el contagio en las personas.

Mara Lezama anunció una jornada especial de vacunación para facilitar el acceso a la población durante el fin de semana. El sábado 21 y domingo 22 de febrero se instalarán módulos en el Parque de Las Casitas, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y en Plaza Las Américas, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

“No hay pretexto de que no hay tiempo. Vacúnalos, vacúnate. Es una forma de amar, de prevenir y de cuidar contra el sarampión”, enfatizó la Gobernadora.

Durante el recorrido, presenció la aplicación del refuerzo contra el sarampión a Matías, un niño de 11 años que acudió a completar su esquema, además de recibir la vacuna contra la influenza. “Él tenía una vacuna, le faltaba la segunda. Ante el brote, es fundamental evitar que se contagie”, expresó.

Mara Lezama recordó que el Hospital General de Chetumal mantiene activo su módulo de vacunación de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Subrayó que los bebés de seis a 12 meses deben recibir la llamada “vacuna cero”, seguida de la dosis correspondiente a los 12 meses y el refuerzo al año y medio.

Finalmente, reiteró que la vacunación es gratuita y constituye la medida más efectiva para prevenir contagios y evitar complicaciones graves asociadas a esta enfermedad.