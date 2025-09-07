Noroña rechaza protección de la Guardia Nacional tras pelea con ‘Alito’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció que rechazó la protección de la Guardia Nacional que le había asignado la Fiscalía General de la República (FGR), tras la pelea que protagonizó con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, indicó el esta tarde en su cuenta de X.

Antes, Fernández Noroña desmintió que su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán estuviera resguardada por la Guardia Nacional y aclaró que apenas este viernes la Fiscalía le asignó a los escoltas.

“La FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de ‘Alito’ Moreno y cinco legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, dijo el senador en sus redes sociales.

El anuncio de Noroña tiene lugar luego de que el senador Alejandro Moreno Cárdenas le reclamara el presunto envío de escoltas de la Guardia Nacional para custodiar el inmueble que adquirió en Tepoztlán, Morelos, y que ha sido motivo de controversia en los últimos días.

“Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, expresó el priista en su cuenta de X.

Las declaraciones de Moreno Cárdenas provocaron la reacción de Fernández Noroña, quien respondió a los mensajes del líder priista.

“Irás a la cárcel ‘Alito’ Moreno. Por otra parte, el cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priistas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser ‘valiente’ con los redaños de otros”, le advirtió el morenista.

