En la Marina, la ley es para todos, afirma secretario tras captura de vicealmirante por huachicol

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este domingo la detención de 14 personas vinculadas al mercado ilícito de combustibles y otros delitos, durante una operación conjunta con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa, García Harfuch destacó la trayectoria del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, de quien dijo que realizó un trabajo extraordinario para fortalecer a la institución, y subrayó que “el actuar aislado de unos cuantos no representa el de esta honorable institución”.

Por su parte, el actual titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales, afirmó que “en la Marina, la ley es para todos”, al confirmar que entre los detenidos se encuentra el vicealmirante José Manuel Frías.

Cero tolerancia en la institución

Morales recalcó que el parentesco de Frías con el exsecretario Ojeda no será obstáculo para que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. “Estos golpes de timón son necesarios para defender el compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”, expresó.

El almirante advirtió que la Marina fortalecerá sus controles internos y disciplinarios para erradicar malas prácticas, garantizando apego a derecho y respeto a los derechos humanos.

“Establecemos mecanismos para detectar malas prácticas y sancionarlas conforme a la ley. Protegemos a la institución sin excusar conductas individuales aisladas que vulneran la confianza ganada en más de 200 años de historia. Defender a la institución significa no permitir impunidad en ningún acto del servicio”, sostuvo.

Operativos y aseguramientos

Las detenciones se llevaron a cabo en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde fueron capturados tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas.

La investigación se originó en marzo pasado, tras la inspección de una embarcación en el puerto de Tampico. De esa acción derivaron cateos en distintos puntos de Tamaulipas, que permitieron decomisar más de 190 contenedores, tractocamiones, remolques y 10 millones de litros de diésel, en lo que las autoridades calificaron como uno de los aseguramientos más grandes en la historia reciente contra el huachicol.

El almirante Morales cerró con un mensaje contundente: “Tenemos la instrucción de nuestra comandante suprema, la presidenta Claudia Sheinbaum, y también la convicción de no permitir la corrupción en nuestras filas. La Marina seguirá actuando con honor, patriotismo y lealtad al pueblo de México”.

Fuente: El Sol de México