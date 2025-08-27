Noroña y “Alito” Moreno se agarran a golpes en sesión de la Comisión Permanente

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La sesión de la Comisión Permanente terminó en zafarrancho este miércoles, luego de que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, empujara al coordinador priista Alejandro Moreno Cárdenas, en medio de un ambiente de tensión por la discusión de la agenda legislativa.

Tras un intenso intercambio en tribuna, Moreno subió a la Mesa Directiva para reclamar directamente al morenista no haber respetado el orden del día. En ese momento, Fernández Noroña pidió que se entonara el Himno Nacional. Una vez concluido, ambos legisladores comenzaron a empujarse frente a la Mesa Directiva, lo que desató un alboroto en el salón de sesiones.

Más tarde, en conferencia de prensa, el dirigente priista relató su versión de los hechos y acusó a Noroña de actuar con violencia y de faltar al respeto a una legisladora.

“Esperamos a que se cantara el Himno Nacional y luego le pedí una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué hizo? Como siempre, este barbaján, este patán: empujarme. Ya les dije, es un cobarde. Salió corriendo”, declaró Moreno.

El priista recriminó que Fernández Noroña se conduzca con actitudes “machistas” y lanzó fuertes señalamientos:

“No se puede tratar a una compañera legisladora (como Lilly Téllez) con esa falta de respeto. Ahí sí se siente hombre, este cobarde. No le grita a una mujer que venga aquí para que le pegue dos chingadazos. Ese cabrón debe aprender que a las mujeres se les respeta”, dijo ante los medios.

Moreno adelantó que pedirá que el episodio quede registrado íntegramente en el Diario de los Debates como parte del posicionamiento del PRI en la sesión. Además, llamó a la comunidad internacional a observar lo que calificó como “un acto de cobardía” por parte del presidente del Senado.