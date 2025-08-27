Reinstalarán estatua de Andrés Quintana Roo en el Congreso del Estado el viernes

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Luego de más de un año de haber sido retirados y en cumplimiento de acuerdos con organizaciones de la sociedad civil de Chetumal, la XVIII Legislatura anunció que este viernes 29 de agosto serán reinstalados la estatua de Andrés Quintana Roo y el asta bandera en la Plaza Cívica del Congreso del Estado.

Ambos elementos había sido removidos de sus lugares por disposición de la XVII Legislatura, cuando pretendía construir un anexo al edificio del Congreso del Estado para operar lo que primero se dijo sería un comedor para trabajadores pero terminó convirtiéndose en un proyecto de cafetería con servicio de restaurante, el cual también iba a afectar un mural exterior.

La cerrazón de las presidencias de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVII Legislatura encabezadas por Humberto Aldana Navarro y Jissel Castro Marcial, llevó a que organizaciones de la sociedad civil, coordinadas por el Consejo Ciudadano de Chetumal, emprendieran una lucha social y legal contra este proyecto, y mediante un juicio de amparo lograron la suspensión de la obra.

Contrario a ellos, el presidente de la Jugocopo en la XVIII Legislatura, Jorge Sanén Cervantes, fue receptivo al sentir ciudadano, y tras escuchar los planteamientos, acordó que la obra no se realizará en la Plaza Cívica y se comprometió a reinstalar la estatua de Andrés Quintana Roo y el asta bandera, además de establecer la obligación de que el Poder Legislativo realice ceremonias cívicas semanales para promover los valores y la identidad nacional y estatal.

En cumplimiento de ese compromiso, el Congreso del Estado inició el 12 de junio pasado con los trabajos para reinstalar la estatua y el asta bandera, en un acto que contó con la presencia del Consejo Ciudadano de Chetumal.

Ahora, finalmente la XVIII Legislatura anunció que este viernes realizará la reinstalación de la estatua de Andrés Quintana Roo y del asta bandera en la Plaza Cívica del Poder Legislativo, dando por finalizados esos trabajos.

El acto se verificará en una ceremonia que se llevará a cabo a las 12:00 horas, en el que se busca refrendad la unidad del Congreso del Estado con la ciudadanía y el compromiso de mantener viva la memoria histórica que da identidad a esta entidad federativa.

El presidente de la Jugocopo, Jorge Sanén Cervantes, ha destacado que esta recuperación de símbolos cívicos hecho representa “un triunfo del pueblo chetumaleño y del diálogo constante del Congreso del Estado con las agrupaciones civiles”, y el reconociendo el valor histórico y cultural que representa la figura de Andrés Quintana Roo para el Estado.

Fuente: Cambio22