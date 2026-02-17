NSQK hace vibrar a más de 25 mil jóvenes en Carnaval de Playa del Carmen 2026

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Más de 25 mil personas se dieron cita en la Plaza 28 de Julio para escuchar y bailar al ritmo del rapero mexicano NSQK, en un concierto gratuito que hizo vibrar a los miles de asistentes que se dieron cita esta noche al Carnaval de Playa del Carmen 2026, reafirmando al destino como epicentro de los grandes espectáculos en Quintana Roo.

Desde temprana hora, la juventud playense comenzó a congregarse en el corazón de la ciudad para vivir una noche donde la música, la energía colectiva y el ambiente festivo se fusionaron en una celebración que superó expectativas y consolidó el éxito de la cartelera artística del Carnaval.

Al subir al escenario, el artista regiomontano desató la euforia colectiva con un repertorio que incluyó algunos de sus temas más representativos como “Luz”, “Tarde o Temprano”, “No Me Dejas Caer”, “MUBI” y “BOBO”, canciones que fueron coreadas de principio a fin por miles de asistentes, entre quienes se encontraban familias completas y turistas nacionales y extranjeros.

Con su característico estilo que fusiona pop, rap, R&B y sonidos electrónicos, NSQK logró una conexión inmediata con la multitud, lo que mantuvo encendidos el ánimo, teléfonos y la emoción durante toda la presentación.

La asistencia masiva al concierto del Carnaval 2026 no solo evidenció la convocatoria del artista, sino también la confianza de la población en eventos organizados con orden y seguridad.

Con la presentación de Rodrigo Torres de la Garza, mejor conocido como NSQK, el Carnaval 2026 suma otro capítulo histórico y consolida a Playa del Carmen como un destino capaz de albergar eventos de gran formato, donde la cultura, el entretenimiento y la convivencia social se convierten en motores de identidad y orgullo colectivo, gracias al impulso de la presidenta municipal Estefanía Mercado.

Previo al concierto estelar, comparsas y batucadas recorrieron la Quinta Avenida, así como las avenidas Constituyentes, 30 y calle 8, para culminar el paseo en la misma Plaza 28 de Julio, llenando de color y ritmo el centro turístico de Playa del Carmen.

La cartelera de este lunes incluyó la participación de artistas urbanos y talentos locales como HKlan, The Heart Maker, Jay C RPX, Magnate 77 y Gigante Récords.

Además, autoridades encabezadas por el oficial mayor Guillermo Brahms, en compañía de las secretarias de Turismo y de Servicios Públicos, Estefanía Hernández y Julieta Martín, respectivamente, así como el director general del Instituto de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez, llevaron a cabo la premiación del concurso de comparsas.

La fiesta carnestolenda cierra con broche de oro este martes 17 de febrero con la presentación estelar del 90’s Pop Tour, que reúne a grandes figuras como JNS, Kabah, Ari, Ericka, M’Baila, Magneto, Erik Rubín, Mercurio, Caló y The Sacados, que marcaron época en México.