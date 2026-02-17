Sin confirmar, llegada de Rafael Marín a Bienestar en Quintana Roo: Velazco Rodríguez

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Ricardo Velazco Rodríguez negó que esté confirmada la llegada de Rafael Marín Mollinedo a la delegación de la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo, al señalar que ni siquiera se ha hecho oficial su salida de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

El legislador de Morena pidió no adelantarse a los hechos y esperar un anuncio formal. Subrayó que hasta ahora todo son trascendidos y que el propio Marín Mollinedo no ha confirmado una eventual renuncia ni su nombramiento como delegado del Bienestar.

“Primero son rumores, porque de su boca no hemos escuchado que vaya a renunciar a Hacienda o que vaya a ser delegado del Bienestar”, expresó. Añadió que existen distintas interpretaciones sobre el tema: mientras algunos consideran que un cambio podría limitarlo, otros opinan que su sola presencia física en el estado generaría impacto político.

Velazco sostuvo que el nombre de Marín Mollinedo provoca inquietud entre adversarios políticos y que incluso hablar de él contribuye a posicionarlo. “Sin su presencia física está presente; está en todos los municipios sin estar”, afirmó.

El diputado manifestó su respaldo a cualquier decisión que tome el funcionario federal y aseguró que su figura representa la esencia del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, el cual —dijo— requiere renovación y regreso a sus orígenes.

No obstante, enfatizó que aún no existen tiempos electorales definidos ni convocatorias oficiales de Morena para los procesos en los estados donde habrá renovación de gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales. “No hay nada definido oficialmente, ni siquiera sabemos qué género corresponderá a cada estado”, puntualizó.

Pese a que Velazco insistió en que no hay confirmación sobre las aspiraciones de Marín Mollinedo, en redes sociales ya circulan invitaciones a lo que sería su presentación como nuevo titular de la delegación de Bienestar en Quintana Roo.